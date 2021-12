Haberler

Ever Given yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti

24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz ticaretini kaosa sürükleyen The Ever Given isimli dev gemi, kanaldan bir kez daha geçiş yapti.