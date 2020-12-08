Everest Dağı'nın, 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

Everest Dağı'nın, 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

Nepal ile Çin arasında yıllardır tartışma konusu olan dağ ile ilgili nihai sonuç açıklandı. İki ülkenin ortak çalışmasında yeni yükseklik belirlendi.

Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda yeni ölçümler yapıldı.

On yıldan fazla süren anlaşmazlık ve tartışmalardan sonra Çin ve Nepal, Everest Dağı'nın yüksekliği konusunda anlaşmaya vardı.

Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, ölçümü yapılan dağın yeni yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santimetre olduğunu duyurdu.

EVEREST'TE YENİ ÖLÇÜM

Gyawali, Everest Dağı'nın en son yapılan ölçümlerden 73 santimetre daha uzun olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yıllar boyunca Nepal ve Çin'in yanı sıra diğer ülkeler, dağın yüksekliğine ilişkin farklı değerlendirmeler sunuyordu.

NEPAL VE ÇİN'DEN ORTAK ÇALIŞMA

Nepal Araştırma Departmanı Müdür Yardımcısı Susheel Dangol, "Proje, Nepal için ulusal bir gurur ve Nepal hükümeti için prestijli bir girişimdi. Nepal ve Çin, verileri ortaklaşa işledi ve sonucu ortaya çıkardı." dedi.

ÇİN KEŞİF EKİBİNİN ZİRVE YOLCULUĞU

Everest Dağı'nın yüksekliğini hassas şekilde ölçmek için yola çıkan Çin keşif ekibi, 7 Mayıs'ta zirveye ulaşmıştı.

Ekibin, zirvede uydulardan gelen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyalleri ile yerde özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla dağın en yüksek noktasındaki yüksekliğin hassas ölçümünü yapmaya çalışacağı belirtilmişti.

İKİ KEZ İRTİFA ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Çin, daha önce 1975 ve 2005'te zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı.

O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santimetre ve 8 bin 848 metre 13 santimetre olarak ölçülmüştü.

Pekin yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.

Nepal ve Çin, ankete katılan verileri ortaklaşa işledi ve sonucu ortaya çıkardı