Everest'te ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

Everest'te ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

Everest Dağı'nda salgın başlangıcından bu yana ilk kez koronavirüs vakası görüldü.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasında bulunan Everest Dağı'nda, salgından bu yana ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı.

Koronaya yakalandığı tespit edilen dağcı, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

DAĞCILARIN ARASINDAN ÇIKTI

Koronavirüs vakasının profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcılar tedbir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalanan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.





SALGINDAN BU YANA İLK VAKA

Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.