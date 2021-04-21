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    Everest'te ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

    Everest Dağı'nda salgın başlangıcından bu yana ilk kez koronavirüs vakası görüldü.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 18:14
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    Everest'te ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

    Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasında bulunan Everest Dağı'nda, salgından bu yana ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı.

    Koronaya yakalandığı tespit edilen dağcı, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

    DAĞCILARIN ARASINDAN ÇIKTI

    Koronavirüs vakasının profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcılar tedbir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalanan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

    Everest te ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı #1

    SALGINDAN BU YANA İLK VAKA

    Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

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