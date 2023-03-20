Evergreen çalışanlarına 62 milyon dolar ikramiye dağıtılacak Rekor kâr açıklayan Tayvanlı "Evergreen" firması, 3 bin 100 çalışanına dağıtmak için 1 milyar 180 milyon TL'lik ek bütçe ayırdı.

Evergreen, açıkladığı 2022 mali performans raporunda yıllık bazda kârını yüzde 39,8 artırdı.

Şirket, yaklaşık 3 bin 100 çalışanına vereceği ikramiye için 62 milyon dolar (1 milyar 180 milyon TL) ek bütçe ayırdı.

Ek bütçenin, çalışanların 10-11 aylık maaşları tutarında olduğu ve geçen yılın sonunda açıklanan 50 aylık ücrete denk ikramiyelerle verilecek miktarın toplamda beş yıllık maaşlarına tekabül edeceği bildirildi.

Performansa göre dağıtılacak

Çalışanlara verilecek ikramiyelerin performansa göre dağıtılacağını duyuran Evergreen firması, 2022 mali yılı için yaklaşık 11 milyar dolar net kâr açıkladı.

Şirketin elde ettiği devasa kârın, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası nakliye ücretlerinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Süveyş kanalı 1 hafta kilitlenmişti

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart 2021'de kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı.

Panama bandıralı yük gemisi, fırtına sonrası güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı. 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı ve kanalın deniz trafiğine açıldığı açıklanmıştı.