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- Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Kimliği belirsiz bir kişinin Eyfel Kulesi'ne patlayıcı bırakıldığını iddia etmesi üzerine yetkililer harekete geçti.
- DHA
- 23.09.2020 - 14:14
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, bomba saldırısı ihbarı üzerine boşaltıldı.
İhbarın kimden geldiği belirlenemezken, bölgeye giden ekipler Paris'in simgesel yapısını incelemek üzere güvenlik çemberine aldı.
BÖLGE ÇEMBERE ALINDI
Ekiplerin patlayıcıları aradığı belirlenirken, bölgedeki sokaklara giriş ve çıkışların kapatıldığı da öğrenildi.
Eyfel Kulesi'ni işleten şirketin sözcüsü, "Polisin isimsiz çağrıyı almasının ardından tahliye ihtiyati tedbirdi." ifadesini kullanırken, daha fazla ayrıntı vermedi.
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Paris'in simge yapısı Eyfel Kulesi'ni her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca kapalı kalan Kule, yaz mevsiminde kademeli olarak yeniden açıldı.