Eyfel Kulesi bomba ihbarı sonrası tahliye edildi Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise bomba ihbarının asılsız olduğu belirtildi.

İHA

Paris’te turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi’nde bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından Fransa polisi harekete geçti.

Bomba imha ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek Eyfel Kulesi’ndeki 3 katta bulunan ziyaretçileri tahliye etti.

Ziyarete kapatıldı

Yerel saat ile 13.30’da ziyarete kapatılan kuleye giriş ise geçici süreliğine kapatıldı.

"Önlemler prosedür gereği"

Bir sözcü konuya ilişkin, "Bu durum nadiren gerçekleşiyor, bütün bu önlemler bu prosedür gereği olağan bir durumdur." dedi.

Asılsız çıktı

Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Ziyaretçi girişine açıldı

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir.” denildi.