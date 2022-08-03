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    Ezidi lider, DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı tanıma sözünün tutulmadığını söyledi

    Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak ve uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.
    • 03.08.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 16:53
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    Ezidi lider, DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı tanıma sözünün tutulmadığını söyledi

    Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısının 8. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Irak merkezi yönetimine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uluslararası topluma Sincar ve Ezidilerin sorunlarını çözme çağrısında bulunan Ezidi lider, kendilerine yönelik baskıların devam ettiğini dile getirdi.

    Soykırım sözü yerine getirilmedi

    Irak hükümeti ve uluslararası toplumun, DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini vurgulayan Ezidi lider, şöyle devam etti:

    "Sincar'ın yeniden imarı, halka tazminat ödenmesi, 3 bin kadın ve erkek Ezidi'nin akıbetinin belirlenmesi, toplu mezarların açılması ve Ezidi katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyunun verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Halkımız 8 yıldır kamplarda yaşamaya devam ediyor."

    Ezidi lider, DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı tanıma sözünün tutulmadığını söyledi #1

    PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

    Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

    Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

    Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

    PKK'nın faaliyetleri arttı

    Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

    Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

    Ezidi lider, DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı tanıma sözünün tutulmadığını söyledi #2

    Ezidi lider, DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı tanıma sözünün tutulmadığını söyledi #3


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