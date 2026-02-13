F-35'lerin ABD Hava Kuvvetleri'ne radarsız teslim edildiği iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en pahalı askeri projesi olan F-35 programında 'radar' krizi yaşanıyor.

Avionics International'ın haberine göre yeni nesil uçakların planlanan gelişmiş radar sistemi olmadan fabrikadan çıktığı ve ABD Hava Kuvvetleri'nde bu şekilde envantere alındığı ortaya çıktı.

Uçağın aerodinamik dengesini korumak için radarın olması gereken burun kısmına 'balast' adı verilen ek ağırlıklar yerleştirildi.

DÜŞMANI TESPİT ETME YETENEĞİNDEN YOKSUN

130 milyon dolarlık savaş uçağı deyim yerindeyse kendi başına düşmanı tespit etme yeteneğinden yoksun bırakıldı.

Durumun ciddiyetine dikkat çeken uzmanlar radarsız bir uçağın ancak başka bir F-35'ten veri alarak görev yapabileceği belirtiyor.

Bunun da olası bir çatışmada büyük risk taşıdığı vurgulanıyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Lockheed Martin şirketi ise sorunu çözmek için gövde tasarımını değiştirmeyi öneriyor.

Tasarım değişikliği yeniden sertifikasyon ve daha fazla maliyet anlamına geliyor.