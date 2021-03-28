Facebook, Maduro'nun hesabını dondurdu

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, koronavirüsE karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

HESABI 30 GÜNLÜĞÜNE DONDURULDU

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.