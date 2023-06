Fahrettin Altun, Al Jazeera'ye yazdı: Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye ve dünya için iyi haber

ensonhaber.com

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini değerlendirdi.

Altun, Katar merkezli Al Jazeera için kaleme aldığı "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye ve dünya için iyi haber" başlıklı makalede "Türk seçmenler Türk demokrasisinin gücünü gösterdiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barış ve istikrar vizyonuna desteklerini ifade ettiler." dedi.

Giderek daha karmaşık hale gelen küresel siyasi manzara karşısında, geçen pazar günü Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin, hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir an olduğunu belirten Altun, şunları vurguladı:

İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde sadece muhalefet adayını değil, yabancı düşmanı ve mülteci karşıtı unsurları da mağlup ettiğini anlattı.

Türk halkının bir kez daha Erdoğan'ı seçerek, Türkiye'de ikamet eden mültecilerin ancak güvenli olduğu takdirde ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını da açıkça ifade ettiğini belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan'ın vizyonunun Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade eden Fahrettin Altun, bunun da uluslararası çatışmaları çözmeyi ve küresel acıları hafifletmeyi içerdiğinin altını çizdi.

Bu iddialı hedeflerin ulaşılabilir olduğunu aktaran Altun, "Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, acil ikili, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için istekli herhangi bir ülke ile iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir." diye ekledi.

Altun, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin, Türk halkının teröre karşı ülkesinin kararlı duruşuna verdiği desteği ve takdiri de gösterdiğini anımsattı.

Erdoğan yönetiminin, bu küresel tehdide karşı mücadelesini tüm gücüyle sürdüreceği, terörizmin her biçimiyle mücadele ederek uluslararası kamuoyunu da benzer yaklaşımı benimsemeye çağıracağı kaydedildi.

Altun, söz konusu makalesinin devamında şu görüşlere yer verdi:

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarken, Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek vizyonu rehberliğinde ilerlemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Geleceğin haritasını çıkarmak, 'Türkiye Yüzyılı'nı dünyanın iyiliği için bir güce dönüştürmek için her zamankinden daha enerjik çalışmakla başlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstesinden gelinemez gibi görünen zorluklar karşısında her şeyi yapabileceği tavrı ve pozitifliği, uluslararası toplumun çağımızın uluslararası meydan okumalarına karşı koyma çabasında başvurması gereken çok önemli bir değerdir.



İstikrarsızlık ve çatışma dünyamızı sınamaya devam ederken, gelecek nesiller için barışı teşvik etmek ve korumak için birlik ve iş birliği ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geliyor.