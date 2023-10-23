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İsrail'in ablukası altına giren Gazze'de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi devam ediyor...

Hava saldırılarının sürdüğü Gazze'ye havadan bombardıman sürüyor.

Binlerce sivilin öldüğü savaşta İsrail, savaş ihlalleri uyguluyor.

Öte yandan bölgeye yakıt, elektrik ve gıda verilmiyor.

Enkazların arasında ölüm kalım savaşı veren Filistinlileri korumak adına Türkiye, savaşın son bulması adına önemli bir duruş sergiledi.

51 yardım uçağı ulaştı

Aynı zamanda Gazze'deki insanlık dramına yol açan görüntülerin ardından bölgeye yardım sevkiyatı yapmaya başladı.

Tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda yardım ulaştırıldı.

İnsani yardımların ulaştırılması için açılan Refah Sınır Kapısı’ndan 51 tır Gazze Şeridi’ne geçti.

"Uçaklarda tıbbi cihazlar, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve jeneratörler bulunuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den gönderilen son savaş uçağı hakkında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah, Gazze'ye yardım amacıyla planlanan dört uçak dolusu malzeme Mısır'a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihazlar, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve jeneratörler bulunuyor.



Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası ve anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları yer alıyor; yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları ile ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları da mevcut.



Bunlara ek olarak, uçaklar aynı zamanda Gazzeli bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebek bakımı ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi ve hasta bezi gibi malzemeleri de taşıyor.



Gönderilen yardımlar arasında hasta ve yaralıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaçlar, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de bulunuyor.



Jeneratörler, Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bu nedenle, mobil olanlarının yanı sıra büyük olanları da dahil ettik.



Gazze'ye yönelik sağlık desteği için planlanan dört uçak dolusu yardım, karayoluyla Mısır'dan Gazze'ye gönderilecek. Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var.