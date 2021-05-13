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- Fanatik Yahudiler Lod kentinde camilere saldırdı
Fanatik Yahudiler Lod kentinde camilere saldırdı
- AA
- 13.05.2021 - 02:22
- Güncelleme : 13.05.2021 - 03:33
İsrailli Yahudiler, Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı.
Lod kentinde gerçeklesen olay, Filistinli Müslümanların akşam namazı kıldığı vakitlerde gerçekleşti.
Namaz esnasında camiyi basan silahlı Yahudi grup, camide bulunanlara saldırdı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Filistinli Avukat Halid Zabarka, “Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü." dedi.
“YAHUDİ SİLAHLI GRUPLAR GEZİYOR”
Tüm Filistinlileri Lid kentine davet eten Zabarka, fanatik Yahudi grupların şehirde İsrail polisinin izniyle gezdiğini söyledi.
Polislerin Filistinlileri korumadığını belirten Avukat Halid Zabarka, “Kendilerini savunmak için silah istediklerini” söyledi.
CAMİDEN ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI
Sosyal medya paylaşımlarında, Yahudi grupların İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Cami ’nede saldırdığı bildirildi.
Cami’den yapılan anonsta “İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.
Bu çağrıya kulak veren gençlerin camiyi koruduğu ve yakma girişiminin engellendiğini aktardı.
Fanatik Yahudiler Lod kendinde camilere saldırdı VİDEO