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Fanatik Yahudiler Lod kentinde camilere saldırdı

Fanatik Yahudiler Lod kentinde camilere saldırdı

İsrail’in Lod kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen fanatik Yahudiler, Al-Nour ve Al-Omari Camisi'ne saldırdı. Minarelerden camilerin korunması için Müslümanlardan yardım istendi.