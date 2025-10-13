Faroe Adaları nerede, hangi kıtada? Faroe Adaları vize istiyor mu?

İzlanda ile İskoçya arasında yer alan Faroe Adaları, toplamda 18 adadan oluşuyor ve tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde bulunmuş.

Günümüzde ise Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olarak yönetiliyor ve içişlerinde bağımsız hareket edebiliyor.

2017 verilerine göre adalarda 50.322 kişi yaşıyor.

Faroe Adaları, doğal güzellikleri ve koyun yetiştiriciliğiyle biliniyor. Hatta adanın adı da bu köklü tarımsal geçmişten geliyor.

RESMİ DİLİ VE PARA BİRİMİ

Avrupa’dan 655 kilometre açıkta yer alan Faroe Adaları, toplam 1399 kilometrekarelik yüzölçümü ve Tórshavn başkenti ile dikkat çekiyor.

Resmi dilleri Danca ve Faroce, para birimi ise Faroe Kronu. Danimarka’ya yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıktaki adalara en yakın kara parçası ise Kuzey İskoçya.

Tarihi iki bin yıl öncesine dayanan adalar, 484-578 yıllarında İrlandalı Aziz Brendan’ın keşif yazılarında da adı geçen bölgeler arasında yer alıyor.

Yüzyıllar boyunca Norveç’in kontrolünde kalan adalar, 19. yüzyıldan itibaren Danimarka hakimiyetine girdi ve 1948 yılında özerklik statüsü kazandı.

Günümüzde Faroe Adaları kendi polis teşkilatı, bakanlıkları ve para birimine sahip. Ayrıca UEFA’da Milli Takımı ile temsil ediliyor.

Ülkenin başkenti ve en büyük yerleşim yeri olan Tórshavn, yaklaşık 25 bin nüfusa ev sahipliği yapıyor ve adanın ulaşımını sağlayan Vagar Havaalanı burada bulunuyor.

Soğuk ve fırtınalı bir iklime sahip olan Faroe Adaları, Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen altında yer alıyor.

Kış ayları eksi derecelerde geçerken, bölge halkının temel besin kaynağı balık ve deniz ürünleri oluşturuyor.

VİZE İSTİYOR MU?

Faroe Adaları’na gitmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, seyahat öncesinde vize almak zorunda.

Faroe Adaları’na vize başvuruları Danimarka Konsolosluğu veya Büyükelçiliği üzerinden yapılıyor.

Biyometrik veri uygulamasının aktif olduğu adalarda, başvuru sırasında ayrı bir fotoğraf sunulmasına gerek bulunmuyor. Başvuru süreci, Danimarka vizesi prosedürleriyle büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Yani, evraklar Danimarka vizesi başvurusunda olduğu gibi hazırlanıyor ve ilgili konsolosluk veya büyükelçiliğe sunuluyor.