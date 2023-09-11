Fas depreminde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi... El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681’e, yaralı sayısı ise 2 bin 501’e yükseldi.

İHA

Fas'taki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Ölü sayısı yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681’e, yaralı sayısının ise 2 bin 501’e yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, ekiplerin zamana karşı yarıştığını vurguladı.

Gerekli görülürse diğer ülkelerden yardım kabul edilecek

Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.

Türkiye'den 265 kişilik ekip gitmeye hazır

Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)