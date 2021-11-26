Fas, Fransa ile uçuşları durdurdu

Koronavirüs tedbirlerine yönelik birtakım kararlara imza atan Fas, Fransa'daki vaka artışını dile getirerek, iki ülke arasındaki uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.

Koronavirüsün etkisine karşı mücadelelerine devam eden Fas aldığı yeni bir kararı kamuoyuna duyurdu.

FRANSA İLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Bakanlıklar Arası Koordinasyon Kurulu'ndan (hükümet) yapılan açıklamada, Fas'ın Kovid-19 salgınına karşı elde ettiği durumu korumak amacıyla Fransa ile uçuşları askıya alma kararı verildiği aktarıldı.

FAS'TAKİ YABANCILARIN DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRILACAK

Daha önce yaptığı açıklamada, uçuşların bugünden itibaren askıya alınacağını duyuran kurul, Fas vatandaşları ve Fas'ta ikamet eden yabancıların dönüşünü kolaylaştırma amacıyla tarihin ileri alındığını kaydetti.

FRANSA BU ZAMANA KADARKİ EN YÜKSEK VAKAYI GÖRDÜ

Fransa'da, 23 Kasım'da, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı.

Fas'ta ise 949 bin 263 bin vaka görülürken, 14 bin 770 kişi salgında hayatını kaybetti.