Fas, İspanya ve Fransa uçuşlarını durdurdu

Koronavirüs salgını nedeni ile Fas’ta tedbirler artırıldı. 39 ülkeye uçuşları durduran ülke, listeye İspanya ve Fransa’yı da ekledi.

Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Fas’ta yeni kısıtlamalara gidildi.

Daha önce 39 ülke ile uçuşları durduran ülkede, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa ve İspanya’ya yapılacak uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Kararın 30 Mart gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ÖZEL UÇUŞLAR PROTOKOLE BAĞLI

Fransa ve İspanya’dan yapılacak özel uçuşların, Faslı yetkililer tarafından belirlenen sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

2 HAFTA SÜRECEK

Fas, bugüne kadar Arjantin, Botsvana, Bosna-Hersek, Kamerun, Mozambik, Hırvatistan, Norveç, Finlandiya, Polanya, Yunanistan, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Cezayir, İtalya, Belçika, Türkiye, İsviçre, Avusturya, Almanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Ukrayna, İsveç, Avusturalya, Brezilya, İrlanda, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika’ya yapılan uçuşları durdurdu.

Alınan yeni tedbirlerin, ülke genelinde 2 hafta sürmesinin planlandığı öğrenildi.