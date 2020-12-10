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    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim

    Aşk hayatı ile ilgili konuşan dünya güzeli, kendisini en çok zekanın etkilediğini ve sapyoseksüel olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:15
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    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim

    2018 yılında “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, aşk hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    BeStyle Dergisi'ne konuşan Casablanca, kendisini en çok zekanın etkilediğini ve sapyoseksüel olduğunu söyledi.

    “ROMANTİK OLUYORUM”

    Aşık olduğunda her şeyi bıraktığını ifade eden Iman Casablanca, çok duygusal ve romantik biri olduğunu dile getirdi.

    Casablanca, “Aşık olduğumda fazla romantik oluyorum. Güzel sözcükler kullanmaya başlıyorum. Çok ilgileniyorum sevdiğim insanla ve çok fedakârlık yapıyorum.” dedi.

    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #1

    “ŞU ANDA AŞIK OLMAK İSTEMEM”

    Bazen fedakarlığın dozunu kaçırdığını dile getiren Casablanca “Her şeyi bırakıp, o insana konsantre oluyorum ve onun için şu anda aşık olmayı hiç istemem.” diye konuştu.

    TÜRKÇE DAHİL 4 DİL BİLİYOR

    Iman Casablanca, 1999 yılında Fas'ta dünyaya geldi. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca; Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

    Beş kardeşi olan Iman Casablanca, Fransızca öğretmeni bir anne ve komiser bir babanın kızı.

    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #2

    SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

    Sapyoseksüel kelimesi, zeki kişilere ilgi duyanları tanımlar. Dış güzellikten ya da fiziksel görüntüden ziyade, entelektüellik, akıl ve zeka gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder. Tam bir ifadeyle 'beyin' aşkıdır. Zeka, espri yeteneği, mizah anlayışı gibi öğeler sapyoseksüeller için önemli kriterler arasında yer alır. Bir sapyoseksüel, fotoğraftan ziyade cümlelerin nasıl kurulduğuna, ifade şekline daha çok dikkat eder. Dil bilgisi kurallarına uyup uyulmaması sapyoseksüel birinin dikkatinden kaçmaz.

    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #3

    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #4

    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #5

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    Faslı model Iman Casablanca: Sapyoseksüelim #8

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