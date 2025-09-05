Fast-food devi McDonald’s’tan çarpıcı hamle: Restoran grubundan çıkıyor!

Dünyanın en büyük fast-food zinciri McDonald’s, sektörde sarsıcı bir karar alarak Ulusal Restoranlar Birliği (NRA) üyeliğinden ayrıldı.

Temel anlaşmazlığın odağında, bahşiş ücretlerinin zorunlu asgari ücrete dahil edilmesini öngören sistem yer alıyor.

McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, bu yapıyı “adaletsizlik” olarak tanımladı ve tüm çalışanların, bahşişli ya da bahşişsiz… fark etmeksizin asgari ücretle istihdam edilmesi gerektiğini savundu.

DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞÜRÜYOR!

Şu anki federal sistemde, garson gibi bahşiş alan çalışanlar saatte yalnızca 2,13 dolar kazanarak yasal asgari ücrete ancak bahşişlerle ulaşabiliyor.

Bu durum, McDonald’s gibi bahşiş uygulaması olmayan zincirleri dezavantajlı duruma düşürüyor. Kempczinski, “Bahşiş sistemine dayanan tüm restoranlarda kostüm, müşteri emeğe katkı sağlıyor” diyerek mevcut yapının hem çalışan hem de işletme açısından adil olmadığını vurguladı

Bu çıkışla McDonald’s yalnızca bir sektör kararından sapmakla kalmadı; aynı zamanda restoran dünyasında demokratik ücret sistemine geçiş çağrısı yapan siyasi bir pozisyon da almış oldu.