Fas'ta deprem felaketi! Bilanço ağırlaşıyor El Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi.

AA & Ensonhaber

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta deprem felaketi yaşandı.

8 Eylül tarihinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Bölgede büyük bir yıkım oluşurken, çadır kentler kuruldu.

Depremzedeler çadır kentlerde barınmaya başlarken, yiyecek içecek ve kıyafet desteği de sağlanıyor.

Aynı zamanda depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde yer alan Asni kasabasında Fas ordusu tarafından kurulan tam teçhizatlı askeri sahra hastanesi, deprem bölgesindeki halka hizmet veriyor.

Deprem bölgesinde bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor.

Can kaybı yükseldi

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baytas, depremin bilançosunda artış olduğunu ve ölü sayısının 2 bin 960'a yükseldiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.