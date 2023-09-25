Fas'ta deprem felaketi! Enkaz kaldırma ve imar çalışmalarını hükümet yürütecek Ülkede depremde zarar gören binaların enkazının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden inşası için zemin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

AA

Dünyada felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

Sel, yangınlar ve depremler binlerce vatandaşın ölümüne sebep oldu.

Öte yandan Fas'ta 8 Eylül gecesi, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 125 kişinin yaralandığını duyurdu.

2,8 milyon kişi depremden etkilendi

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişi depremden etkilendi.

Yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.

Enkaz kaldırma çalışmalarını hükümet gerçekleştirecek

Teçhizat ve Su Bakanı Nizar Bereke, yerel haber sitesi SNRT News'te yer alan açıklamasında, depremde zarar gören evlerin tespit ve sayımı için İçişleri Bakanlığı, Teçhizat ve Su Bakanlığı ile belediyelerin temsilcilerinden oluşan ortak komitelerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Bereke, yıkılan evlerin enkazının kaldırılması, yıkılma ihtimali olan özel ya da kamu binalarının yıkılması, enkazların çevre şartları göz önüne alınarak uygun mekanlara nakledilmesi ve evlerin yeniden inşası için zeminin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)