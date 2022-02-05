Fas'ta kuyuya düşen çocuk 90 saattir kurtarılmayı bekliyor

32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları yaklaşık 90 saattir devam ediyor. Çocuğun kurtarılması durumunda ambulans helikopter de hazırda bekletiliyor.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

Kazı çalışmasının sürdüğü bölüme kurtarma ekiplerini olası bir kaya çöküntüsünden koruma amacıyla 1,5 metre çapında metal bir tank taşındı.

YATAY SONDAJ OPERASYONUNA BAŞLANMIŞTI

Kurtarma ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rayyan'ın bulunduğu kuyuya hayatta kalabilmesi oksijen veriliyor.

Fas resmi televizyonunun sosyal medya hesabından 14 saat önce yapılan açıklamada, Rayyan'ın kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarılarak, kazı işleminden iş makinelerinin çekildiği ve kazıya elle devam edildiği kaydedilmişti.

Fas'ta kuyuya düşen çocuk 90 saattir kurtarılamadı VİDEO

AMBULANS HELİKOPTER HAZIRDA BEKLİYOR

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Sosyal medyada da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda mesaj paylaşılıyor.