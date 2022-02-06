Fas'ta kuyuya düşen ve 5 gün sonra kurtarılan çocuk, hayatını kaybetti

Fas'ta kuyuya düşen ve 5 gün sonra kurtarılan çocuk, hayatını kaybetti

32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan, 5 gün sonra titiz çalışmalar sonucu kurtarılmasına rağmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan, 4 gündür süren çalışmalar sonucu sağ olarak çıkarıldı.

HASTANEDE HAYATINI LAYBETTİ

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın kaldırıldığı hastanedede vefat ettiğini duyurdu.

Kazı çalışmasının sürdüğü bölüme kurtarma ekiplerini olası bir kaya çöküntüsünden koruma amacıyla 1,5 metre çapında metal bir tank taşındı.

YATAY SONDAJ OPERASYONUNA BAŞLANMIŞTI

Kurtarma ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rayyan'ın bulunduğu kuyuya hayatta kalabilmesi oksijen verildi.

Fas resmi televizyonunun sosyal medya hesabından 14 saat önce yapılan açıklamada, Rayyan'ın kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarılarak, kazı işleminden iş makinelerinin çekildiği ve kazıya elle devam edildiği kaydedilmişti.

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AMBULANS HELİKOPTER HAZIRDA BEKLETİLDİ

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruldu.

Sosyal medyada da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.