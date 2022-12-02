Petrol
86.91
0.03%
Euro
19.5194
-0.49%
Dolar
18.6315
-0.01%
Altın
1.067
-1.20%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.902
-0.41%
BTXN Coin
5.52
-1.60%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fas'tan İspanya'ya yamaç paraşütüyle giren göçmen aranıyor

    Bir düzensiz göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine giriş yaptı.
    • AA
    • 02.12.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fas'tan İspanya'ya yamaç paraşütüyle giren göçmen aranıyor

    Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir düzensiz göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.

    Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

    İzini kaybettirdi

    Arama yapan jandarma, 29 Kasım'dan bu yana düzensiz göçmeni bulamadı. Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor.

    Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

    Fas'tan İspanya'ya yamaç paraşütüyle geçen göçmen VİDEO

    Fas tan İspanya ya yamaç paraşütüyle giren göçmen aranıyor #1

    Fas tan İspanya ya yamaç paraşütüyle giren göçmen aranıyor #2

    Fas tan İspanya ya yamaç paraşütüyle giren göçmen aranıyor #3


    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli Dünya Engelliler Günü mesajları
    Gündem

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli Dünya Engelliler Günü mesajları

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!
    Gündem

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir