Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi, Londra’da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7,9 milyon liraya satın alındı.

Venedikli ressam Bentile Bellini’ye ait olan, National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser, Londra’da açık artırmada satışa çıktı.

7,9 MİLYON LİRAYA SATILDI

Fatih Sultan Mehmet'in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi, dünyaca ünlü müzayedede 7,9 milyon liraya satıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş ‘tek portre’ olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri oldu.

İBB SATIN ALDI

Satılan portrenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alındığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden tablonun fotoğrafını paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık."

Öte yandan, portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015'te satın alınmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da satıldı VİDEO