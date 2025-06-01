FBI için 'yalan makinesi' iddiası

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Ocak 2025'te Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine başlamasıyla birlikte Washington'da birçok kurum yeniden yapılanırken, FBI’ın başına Trump’a yakın isimlerden Kash Patel’in getirilmesi özellikle dikkat çekti.

The New York Times’ın (NYT) haberine göre Patel, göreve gelir gelmez üst düzey birçok FBI yetkilisini görevden aldı ve bazılarını da izne çıkardı.

YALAN MAKİNESİ TESTLERİYLE GÖZDAĞI

Patel’in en dikkat çeken adımlarından biri ise çalışanları yalan makinesi testlerine zorlaması oldu.

NYT’ye göre bu testlerin amacı, medya ile bilgi paylaşanları tespit etmek.

Uygulama, kurum içinde büyük rahatsızlık yaratırken, çalışanlar bu yöntemin bir 'gözdağı kültürü' oluşturduğunu belirtiyor.

'İNTİKAM' VURGUSU VE İÇ HUZURSUZLUK

NYT’ye konuşan 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, yapılan atamaların ve görev değişikliklerinin çoğunun 'intikam' amacı taşıdığını düşünüyor.

Özellikle Trump’a yönelik soruşturmaları yürüten ekiplerin dağıtılması dikkat çekiyor.

Washington’daki kamu yolsuzluğu biriminin kapatılması, bu yöndeki endişeleri artırmış durumda

ESKİ UZMANLARDAN UYARI: “"BU DURUM SORUN YARATIR"

Eski FBI çalışanı Jim Stern, yalan makinesi testlerinin yalnızca ciddi politika ihlallerinde kullanılması gerektiğini belirterek, basına konuşan bir ajanın bu teste zorlanmasının ciddi etik sorunlar doğurabileceğini vurguladı.

NYT’ye göre Patel’in bu yöntemi sıklaştırması, FBI içinde ifade özgürlüğünü tehdit ediyor.