FBI yılbaşı gecesi olası terör saldırısını engellediğini duyurdu

ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ'tan ilham aldığını ifade ettiği bir saldırganın olası saldırısının engellendiği belirtildi.

Saldırı planı hakkında detay vermeyen FBI, açıklamasında, "FBI ve kolluk kuvvetleri North Carolina'da yılbaşı gecesi olası bir terör saldırısını engelledi. Şüpheli, DEAŞ'tan doğrudan ilham alarak harekete geçen bir kişiydi" değerlendirmesini yaptı.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ

Daha sonra konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan FBI yetkilileri, şüpheli Christian Sturdivant'ın 18 yaşında ve Mint Hill'de ikamet ettiğini belirterek şüphelinin yaklaşık 1 yıldır DEAŞ'tan ilham alarak söz konusu saldırı planını yaptığını kaydetti.

Yetkililer, Sturdivant'ın yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandığını aktardı.