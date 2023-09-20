Fed faizi 5,25-5,50’de sabit tuttu ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ensonhaber.com

Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen karar geldi.

Faiz sabit tutuldu

Yapılan son dakika açıklamasına göre Fed bu ay faiz artırımı yapmayarak faizi sabit tuttu.

Fed bu karar ile faizi yüzde 5,25 – 5,50 aralığında tutmaya devam etti.

525 baz puan artış yaşanmıştı

FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

Fed’in aldığı bu kararın enflasyonu ne şekilde etkileyeceği ise Ekim ayında belli olacak.

Bir sonraki karar 1 Kasım'da

Fed’in bir sonraki faiz kararı ise 1 Kasım’da açıklanacak.

Ekonomistlerin öngördüğü gibi oldu

Ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü.

Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.