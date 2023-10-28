'Felluce Kasabı' Amerikalı General Glynn, İsrail'den ABD'ye döndü Biden tarafından İsrail'e gönderilen Glynn, İsrail ordusundaki mevkidaşlarına tavsiyelerde bulundu. Amerikalı generalin, ülkesine geri döndüğü belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusuna danışmanlık yapmak üzere üst düzey askeri yetkilileri bu ülkeye gönderdi.

Gelişme, İsrail ordusunun geniş ölçekli kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde meydana geldi.

Gazze'ye kısa süreli kara saldırıları düzenlemeye başlayan İsrail ordusunun, bölgeye yönelik net bir yol haritasına sahip olmadığı belirtiliyor.

İsrail birliklerinin, bu nedenle ciddi kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekiliyor.

'Felluce Kasabı' İsrail'den ayrıldı

Bu durum karşısında İsrail'e gönderilen Amerikalı komutanlar arasında "Felluce Kasabı" olarak tanınan Korgeneral James Glynn de yer aldı. Glynn, İsrail'de 7 kişilik Amerikalı askeri heyete öncülük etti.

Glynn'nin, İsrailli meslektaşlarına Gazze'ye kara saldırısının tüm risklerini anlattığı belirtiliyor. Söz konusu komutanın, bir süre İsrail'de kaldıktan sonra ABD'ye geri döndüğü kaydedildi.

General Glynn'in, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kara saldırısını takip etmek üzere bu ülkede uzun süre kalması beklenmiyordu.

"Tamamen İsrail'in kararı"

Bu arada ABD Deniz Piyadeleri komutanı General Eric Smith, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de olup bitenler, yaşananlar ve yaşanacak olanlar tamamen İsrail'in kararıdır." dedi.

Biden yönetiminden savaşa 'derin' katılım

ABD basınından Axios, Amerikalı komutanların İsrail'e gönderilmesine ilişkin şu yorumu yaptı:

Gazze'deki savaşa derin katılım sağlayan Biden yönetiminin, İsrail'in askeri planlamasında ne kadar görünürlüğe sahip olduğunu yansıtıyor.

Gazze planları hakkında tavsiyelerde bulundular

Glynn ve diğer ABD'li subayların operasyonları yönetmediği fakat İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne Gazze'deki planları hakkında askeri tavsiyelerde bulunduğu aktarıldı.

Subayların, ABD'nin Musul'da terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden öğrendiği dersleri İsrailli mevkidaşlarıyla paylaştığı bildirildi.

Glynn'nin kanlı Felluce geçmişi

İsrail’de görev yapan Amerikalı komutanların ortak yanı DEAŞ ile mücadele geçmişlerinin olması.

Glynn, "Felluce Kasabı" olarak biliniyor ve söz konusu Irak kentinde işgal döneminde karşılaştığı büyük direniş sonrası binlerce sivili katletmesiyle ve onlara işkenceleriyle tanınıyor.

Beyaz fosforlu saldırılar

Tartışmalı isim, Felluce kentindeki savaşlarda üst düzey rol oynadı. Kasım 2004'te ABD, şehre büyük miktarlarda beyaz fosfor atarak Iraklı savaşçıları ve sivilleri öldürdü.

ABD hükümeti ilk başta savaş suçuna ilişkin raporları reddetti. Ancak bir yıl sonra kanıtlar ortaya çıktı.

Glynn’ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetleri'nin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı'nda komutan yardımcılığıydı.

Kara saldırısı belirsizliği

İsrail ordusu içinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı güven bunalımı olduğuna dair haberler uluslararası basına yansıdı.

Başbakan Netanyahu savaşın "zorlu ve uzun" olacağını söylerken, kara saldırısının ne zaman başlayacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçınıyor.