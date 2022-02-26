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    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, AS Monaco'ya kaybetti

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımına 92-78 mağlup oldu.
    • AA
    • 26.02.2022 - 00:47
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 01:01
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    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, AS Monaco'ya kaybetti

    Sarı-lacivertli takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. mağlubiyetini aldı.

    Ev sahibi ekip ise 14. kez salondan galibiyetle ayrıldı.

    FENERBAHÇE, 11. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

    Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo ve Danilo Barthel bu maçta süre aldı.

    Fenerbahçe Beko maça; İsmet Akpınar, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Jehyve Floyd ve Devin Booker beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerin ardından Şehmus ve Danilo Barthel'in sayılarıyla periyotu 19-20 önde geçen sarı lacivertliler, ikinci çeyreğe iyi başlasa da 24-26'dan sonra Monaco oyunun kontrolünü eline aldı ve ev sahibi takım soyunma odasına 55-33 önde gitti.

    Üçüncü çeyreği 75-55 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki çabasına rağmen maçtan da 92-78 mağlup ayrıldı.

    MONACO 92 - 78 FENERBAHÇE

    Salon: Gaston Medecin

    Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

    Monaco: Thomas 14, James 10, Motiejunas 18, Ouattara 2, Westermann 8, Diallo 24, Hall 6, Lee 2, Andusic, Motum 8

    Fenerbahçe Beko: Pierre 10, Booker 5, İsmet Akpınar 8, Guduric 18, Floyd, Barthel 10, De Colo 19, Şehmus Hazer 6, Polonara 2, Starks

    1. periyot: 19-20

    Devre: 55-33

    3. periyot: 75-55


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