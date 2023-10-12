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Gazze Şeridi yıllardır İsrail'in işgali altında...

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Hamas'ın sızma harekatı ve füze saldırılarını bahane eden İsrail ordusu, Gazze'yi sıkı bir abluka altına aldı.

Yaşanan savaşta sivil hedef gözetmeden hava saldırılarını artırdı.

Hava saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybederken Gazze Şeridi enkaza döndü.

Gazze'ye elektrik ve yakıt verilmiyor

Filistin Enerji Kurumu, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santrali ve mevcut tek elektrik sağlayıcısının yakıtının kısa süre içinde tükeneceğini açıklamıştı.

Santral, yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. İki milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tamamen kesildi.

Enes Kanter'den İsrail savunuculuğu

Öte yandan çıkan savaş tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya'nın yakından takip ettiği savaşı basketbolcu Enes Kanter, Amerika televizyon kanalı FOX News'te yorumladı.

Kanter yayında, İsrail'i savunarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yorumlarda bulundu.

"Hamas Türkiye ve İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor"

Enes Kanter yayında şu ifadelere yer verdi:

Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi.

Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor.



Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet.



Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar.



İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.