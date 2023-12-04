Filipinler beşik gibi sallanıyor: 6.9 büyüklüğünde deprem oldu

AA & Ensonhaber
Filipinler'in Mindanao bölgesi yakınlarında önceki gün 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.
Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
6.9'la sallandı
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
Yerin yaklaşık 30,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
7.6 büyüklüğündeki depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden olan Filipinler, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
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