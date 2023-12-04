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Filipinler beşik gibi sallanıyor: 6.9 büyüklüğünde deprem oldu

Filipinler beşik gibi sallanıyor: 6.9 büyüklüğünde deprem oldu Önceki gün 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.