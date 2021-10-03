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    Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakacağım

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacağını açıkladı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 05:57
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 06:13
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    Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakacağım

    Duterte yaptığı açıklamada, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını bildirdi.

    6 YILLIK GÖREV SÜRESİ VAR

    Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık görev süresiyle sınırlandırıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı seçiliyor.

    Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakacağım #1

    BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

    Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, 8 Eylül'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi 2022'de yapılacak seçimde Devlet Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

    Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakacağım #2

    San Fernando City'de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresi'nde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin "Filipinler halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını" belirtmişti.

    Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakacağım #3

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