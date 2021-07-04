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    Filipinler'de askeri uçak düştü

    Düşen uçak alevlere teslim olurken, 40 kişi kurtarıldı.
    • REUTERS
    • 04.07.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 09:17
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    Filipinler'de askeri uçak düştü

    Filipinler'de askeri uçak kaza yaptı.

    Uçak, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletine bağlı Jolo adasına inmeye çalıştığı esnada düştü.

    92 ASKERİ TAŞIYAN UÇAK KAZA YAPTI

    İçinde 92 kişinin bulunduğu uçağın kazanın ardından alevlere teslim olduğu, bölgeyi dumanın kapladığı görüldü.

    Filipinler Hava Kuvvetleri, uçakta bulunan en az 40 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

    Filipinler de askeri uçak düştü #1

    YENİ MEZUNLARI TAŞIYORDU

    Yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmaları sürüyor." denildi.

    Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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