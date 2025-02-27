Filipinler'de çevrim içi dolandırıcılık operasyonu: 401 yabancı işçi tutuklandı

AA & Ensonhaber

Filipinler Haber Ajansı’nın (PNA) aktardığına göre, güvenlik güçleri Pasay kentinde faaliyet gösteren geniş çaplı bir çevrim içi dolandırıcılık merkezine operasyon düzenledi. Yetkililer, bir vatandaşın şüpheli hareketlilik fark ederek binaya çok sayıda yabancının giriş çıkış yaptığını ihbar etmesi üzerine harekete geçti.

Operasyon sonucunda 7 farklı ülkeden 401 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan kişiler arasında 207 Çinli, 132 Vietnamlı, 24 Güney Koreli, 14 Endonezyalı, 12 Myanmarlı, 11 Malezyalı ve 1 Madagaskarlı bulunuyor.

KRİPTO PARA VE "AŞK DOLANDIRICILIĞI" YÖNTEMLERİ

Yetkililer, operasyon sırasında dolandırıcılık merkezinde kripto para dolandırıcılığı, romantik ilişki vaadiyle mağdurların kandırıldığı “aşk dolandırıcılığı”, sahte yatırım planları ve spam e-postalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde, bu yasadışı işlemlerin büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.

Yetkililer, merkezin faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu duyururken, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların süreceğini belirtti.

GÜNEYDOĞU ASYA DOLANDIRICILIK MERKEZLERİNE KARŞI OPERASYONLAR

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., 22 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, ülke dışındaki pazarlara yönelik yasa dışı çevrim içi kumar hizmetleri sunan firmaların faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Yetkililer, bu tür operasyonların yalnızca Filipinler’de değil, bölgedeki birçok ülkede hız kazandığını vurguluyor.

Öte yandan, Myanmar Sınır Muhafız Güçleri’nin (BGF) dün yaptığı açıklamada, ülkede düzenlenen benzer operasyonlar sonucu zorla çalıştırıldıkları belirlenen 7 binden fazla yabancının dolandırıcılık merkezlerinden kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan mağdurların çoğunun Çin vatandaşı olduğu, ancak aralarında Vietnam, Hindistan, Etiyopya ve Endonezya’dan gelen kişilerin de bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için isim listelerinin Taylandlı yetkililerle paylaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya ülkelerinde çevrim içi dolandırıcılık ağlarına karşı geniş çaplı bir mücadelenin başlatıldığını gösteriyor.