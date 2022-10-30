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    Filipinler'de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk'ta doğum yaptı

    Filipinler'de hamile bir kadın doğum sancıları nedeniyle hastaneye götürüldüğü sırada motor taksi olarak bilinen Tuk-Tuk'ta doğum yaptı.
    • 30.10.2022 - 23:48
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 23:53
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    Filipinler'de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk'ta doğum yaptı

    Filipinler'in Marikina şehrinde doğum sancısı başlayan bir kadın, hastaneye gitmek üzere motor taksi olarak bilinen Tuk-Tak'a bindi.

    Ancak sancısı devam eden kadının doğumu başladı.

    Kadının doğumunun başladığını gören sürücü, aracını yol kenarındaki devriye polislerin yanına çekerek, polis ekiplerinden yardım istedi.

    Polislerin yardımıyla doğum yaptı

    Polislerin yardımı ile başarılı bir doğum gerçekleştiren kadın, dünyaya erkek bir bebek getirdi.

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

    Filipinler de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk ta doğum yaptı #1

    Filipinler de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk ta doğum yaptı #2


    Filipinler'de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk'ta doğum yaptı
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    Filipinler'de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk'ta doğum yaptı

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