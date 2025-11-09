Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu 224 can aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) aktardığına göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi (Tino) Tayfunu’nun neden olduğu afet ve kazalara ilişkin son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle 224 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

NDRRMC verilerine göre, tayfundan 3 milyonu aşkın kişi olumsuz etkilendi. Ülke genelinde 74 binden fazla binanın hasar aldığı açıklandı.

BİR TAYFUN DAHA YAKLAŞIYOR

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA) tarafından yapılan açıklamada, Kalmaegi’nin ardından süper tayfun Fung-wong’un (Uwan) ülkenin kuzeydoğu kıyılarında etkisini göstermeye başladığı duyuruldu.

Saatte 185 kilometre hıza ulaşan rüzgârlarıyla büyük tehlike yaratan süper tayfun nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi.

OKULLAR VE KAMU KURUMLARI KAPANDI

Kuzey bölgelerinde tayfunun etkisinin artması beklenirken, yetkililer yarın ve 11 Kasım’da tüm okulları ve kamu kurumlarının büyük kısmını kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuşun iptal edildiği, dalga boylarının 3 metreyi aşabileceği yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.

"ULUSAL AFET DURUMU" İLAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım’da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda ülke genelinde “ulusal afet durumu” ilan edildiğini açıkladı.

Filipinler, 2013 yılının Kasım ayında ülkeyi vuran Haiyan Tayfunu’nda 7 bin 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük felaketin izlerini hâlâ taşıyor.