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    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı

    Dumaguete kentinde bulunan terminalde bir otobüs, yolcuların arasına daldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 3 çocuk yaralandı.
    • 05.07.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 18:11
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    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı

    Filipinler’de, Dumaguete kentindeki Calindagan Barangay’ındaki otobüs terminalinde facia yaşandı.

    Saat 12 .30 sıralarında, terminale giriip yerine yaklaşan otobüs duramayınca, koltuklarda oturan vatandaşların arasına daldı.

    3 çocuk hastaneye kaldırıldu

    Oturanların ezildiği anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    İHA’nın haberine göre; kazada yaralanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

    ‘Fren arızası yüzünden oldu’

    Kazayla ilgili açıklama yapan Dumaguete Polis Şefi Joeson Parallag, şoförün gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü bildirdi.

    Otobüs şoförü, kazanın fren arızasından kaynakladığını söyledi.

    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı VİDEO

    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı #1

    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı #2

    Filipinler’de otobüs, yolcuların arasına daldı #3


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