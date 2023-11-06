Filipinler'de radyo programcısı canlı yayında öldürüldü Filipinler’de radyo programcısı DJ Johnny Walker olarak bilinen Juan Jumalon, canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü.

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ensonhaber.com

Filipinler'de DJ Johhny Walker olarak bilinen Juan Jumalon adındaki radyo programcısı, evinde sosyal medyası üzerinden yayın yaparken korkunç bir saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın "önemli bir şeyi yayında duyurmak" için Jumalon’un yayın yaptığı stüdyoya girmek için izin istediği belirtildi.

Stüdyosuna girdi, saldırdı

Stüdyoya giren saldırganın, daha sonra silahını çıkartarak Jumalon'a peş peşe ateş ettiği aktarıldı.

Öte yandan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Jumalon’un öldürülmesini kınadı.

"Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek"

Yazılı açıklama yapan Marcos Jr., “Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak polis tarafından yapılan açıklamada, Jumalon’un hayatına yönelik herhangi bir tehdit için daha önce ihbar yapılmadığı ifade edildi.