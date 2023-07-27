Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü Rizal bölgesindeki Laguna de Bay Gölü'nde seyreden yolcu teknesinin alabora olması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Filipinler sahil güvenliğinden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. 30 kişi hayatını kaybetti Sahil güvenlik, Rizal bölgesinde, yerel saatle 13.00 civarında gölde seyreden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Xinhua'nın haberine göre, teknede 70 yolcunun bulunduğu tahmin ediliyor. Paniğe kapılan yolcular, tekneyi devirdi Şiddetli rüzgarla sarsılan teknenin, paniğe kapılan yolcuların iskele tarafına yığılması sonucu alabora olduğu belirtiliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan Doksuri Tayfunu nedeniyle Filipinler'de birçok limanda sefere çıkma yasağı uygulanıyordu. Sahil güvenlik yaklaşık 3 bin 800 yolcunun limanlarda mahsur kaldığını kaydetmişti. Doksuri Tayfunu nedeniyle ülkede 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı.