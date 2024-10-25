Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, ülkede şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Ülkenin çelitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı.

Filipinli yetkililer, ülke genelindeki 9 bölgede Trami nedeniyle can kayıplarının olduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Tropik fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini açıklayan yetkililer, en az 20 kişiden haber alınamadığını aktardı.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtınadan 2.6 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bu yıl Filipinler’i vuran 11’inci fırtına olan Trami, Luzon Adası boyunca ilerleyerek Bicol ve Calabarzon bölgelerinde feci sel ve toprak kaymaları ile yıkım izleri bıraktı.

İLERLEYEN SAATLERDE ETKİSİNİ YİTİRECEK

Filipinli yetkililer, 28 can kaybı ile en fazla ölümün başkent Manila’nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaydedildiğini belirterek Calabarzon bölgesinde de 15 kişinin yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

Devlet Meteoroloji Bürosu, Trami'nin bugün ilerleyen saatlerden Filipinler'de etkisini yitireceğini açıkladı.