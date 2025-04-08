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Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı Açıklanan bilgilere göre, Kanlaon Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede alarm seviyesi yükseldi. Yaşanan patlama, hem bilim insanlarını hem de bölge halkını endişelendirdi.