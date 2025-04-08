AA
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.
4 BİN METRE YÜKSEKLİĞE KÜL PÜSKÜRÜYOR
Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.
YANARDAĞ, GEÇTİĞİMİZ SENE FAALİYET GÖSTERMİŞTİ
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti.
Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış