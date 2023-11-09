Filistin Başbakanı Iştiyye: Hamas'ı ortadan kaldıramazlar Hamas'ın yalnızca Gazze'de varlık göstermediğini anlatan Başbakan Iştiyyle, "Hamas bir düşünce" vurgusu yaptı. Filistin Başbakanı, "Gazze'de yalnızca askeri bir yapı ya da organizasyondan ibaret değiller" diye ekledi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, Hamas'ı yok etme hedefiyle hareket ettiğini söylese de, binlerce masum sivilin ölümüne yol açtı.

Gazze'de öldürülenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

France 24 televizyonuna konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hamas'ın askeri bir yapıdan ibaret olmadığını vurguladı.

Hamas'ın ortadan kaldırılmasının İsrail'in hedefi olduğunu söyleyen sunucu, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair Iştiyye'nin görüşünü sordu.

"Askeri yapı ya da organizasyondan ibaret değiller"

Iştiyye, "Elbette hayır" yanıtını verirken şu ifadeleri kullandı:

Çünkü Hamas sadece Gazze'de değil. Hamas bir düşünce. Gazze'de yalnızca askeri bir yapı ya da organizasyondan ibaret değil. Hamas Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de. Hamas liderliği Katar'da ve her yerde.

Filistin Başbakanı, bu durumun, Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefinin gerçekleşmeyeceği anlamına geldiğini anlattı.

"Yerleşimciler silahlandırıldı"

İsrail'in saldırılarının tüm Filistinlilere yönelik olduğunu dile getiren Iştiyye, İsrailli yerleşimcilerin de silahlandırıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

Batı Şeria'da 350 Filistinli öldürüldü. Bunların 142'si, 7 Ekim'den bu yana öldürüldü. Şimdi ise yerleşimciler silahlandırıldı.

"İsrail intikam modunda"

İsrail'in saldırılarının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçerken, Iştiyyle, Gazze'de oluşan tabloyu değerlendirdi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, "İsrail intikam modunda ve ateşkes istemiyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Iştiyye, uluslararası aktörlerin İsrail'e baskı yapması gerektiğini anlatırken, İsrail-Filistin çatışmasına kapsamlı çözüm bulunması çağrısı yaptı.