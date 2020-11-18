Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: Yüzyılın Anlaşması, Trump'la Beyaz Saray'ı terk edecek

ABD'li yetkililerle görüşen Iştiyye, Joe Biden'a iki devletli çözüm mesajı gönderdi.

Filistin Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, ABD Dış İlişkiler Konseyi ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

YÜZYILIN ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

"Trump'ın sunduğu ve Filistinlilerin asgari haklarını bile karşılamayan Yüzyılın Anlaşması Planı, kendisiyle birlikte Beyaz Saray'ı terk edecek." diyen Iştiyye, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetiminden iki devletli çözümü desteklemesini beklediklerini kaydetti.

"İSRAİL, ANLAŞMALARA BAĞLILIK GÖSTERMELİ"

Iştiyye, İsrail'in uluslararası gözetim altında bir barış konferansı düzenlenmesini ya da müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını kabul etmesi veya daha önce imzalanan anlaşmalara bağlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

TEL AVİV İLE NORMALLEŞMEYE TEPKİ

İsrail'le çatışmayı sonlandıracak olanın "normalleşme anlaşmaları" değil Filistinlilerle barış olduğunu vurgulayan Iştiyye, bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarının Arap Barış Girişimi'nin ihlali olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını (Yüzyılın Anlaşması) kamuoyuna açıklamıştı.