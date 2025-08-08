Abone ol: Google News

Filistin Başbakanı Mustafa'dan Gazze değerlendirmesi: Yeniden imar edeceğiz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü savaş sona erer ermez Gazze Şeridi'ni yeniden imar edeceklerini ifade eden Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Gazze'yi yeniden inşa edecek ve bir devlet kuracağız." dedi.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 09:38
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler sürüyor...

Gıda krizinin de yaşandığı Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de yaşananlara ilişkin konuştu. 

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Ramallah'ın merkezindeki Umut Evanjelik Lutheran Kilisesi Kiliseler Konseyi tarafından düzenlenen Gazze duasına katıldı. 

"GAZZE'DE BİR DEVLET KURACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada Mustafa, "Gazze'deki halkımızı yalnız bırakmayacağız. Gazze'yi yeniden inşa edecek ve bir devlet kuracağız." dedi.

Mustafa, gelecek birkaç hafta içinde Gazze'deki savaşın sona ermesini, Mısır ve diğer ülkelerle işbirliği içinde Gazze'nin yeniden inşasına başlamayı umut ettiklerini dile getirdi.

"İSRAİL, FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMAMASI İÇİN HER YOLA BAŞVURUYOR"

Filistin'deki her şeyin hedef alındığını söyleyen Mustafa, "İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmaması için her yola başvuruyor. Biz ise devletimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

