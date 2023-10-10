Filistin Devlet Başkanı Abbas Arap liderlerle görüştü: Gündem İsrail saldırılarının durdurulması Abbas, yaptığı görüşmelerde, tek çözüm yolunun İsrail işgaline son verilmesinden geçtiğini söyledi. Filistin liderinin görüştüğü isimler, destek sözü verdi.

AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Abbas'ın görüştüğü isimler oldu.

Abbas, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, Riyad'ın Filistin halkına verdiği destek ve değişmeyen duruşunu takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti.

Selman: Filistin halkının yanındayız

Görüşmede Veliaht Prens, ülkesinin Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini, sükunet ve istikrarın yeniden sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.

İki lider, Gazze ve çevresinde tırmanan askeri gerginlikle sivillerin hayatını, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden gelişmeleri ele aldı.

İsrail saldırılarının durdurulmasını ele aldılar

Abbas ayrıca Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmeleri yaptı.

Liderler ile görüşmesinde Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere her yerde Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının durmasını sağlayabilecek tüm taraflarla çalışmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Abbas: Tek çözüm İsrail işgalinin son bulması

Gazze'ye tıbbi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abbas, bölgede tırmanan sorunların tek çözüm yolunun, başkenti Kudüs olan Filistin devleti topraklarındaki İsrail işgalinin son bulmasını sağlayacak siyasi çözüm olduğunu kaydetti.

Liderler, Abbas ile görüşmelerinde, bölgede gerginliğin dinmesi için her türlü çabayı göstererek tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçeceklerini belirtti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)