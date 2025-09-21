Filistin Devlet Başkanı İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın kararından memnun

İsrail, zalimliğini bütün dünyanın gözü önünde devam ettirirken tepkiler çığ gibi büyüyor.

Gazze'de yaşanan insani felaketin geldiği durum dünya genelinde Filistin'in davasında olan desteği artırdı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı.

MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Filistin Devleti'ni resmen tanımalarını memnuniyetle karşıladı.

İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abbas, bunun adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolunda atılmış önemli ve gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

Abbas, İngiltere'nin Filistin halkının "kendi kaderini tayin, özgürlük ve bağımsızlık hakkını" tanımasıyla, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünün açılacağını ve Filistin'in İsrail ile güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşamasına olanak sağlanacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney'in bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığına dair resmi açıklamasını da memnuniyetle karşıladı.