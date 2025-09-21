Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin devletini tanıdığını duyurdu

İsrail, zalimliğini bütün dünyanın gözü önünde devam ettirirken tepkiler çığ gibi büyüyor.

Gazze'de yaşanan insani felaketin geldiği durum dünya genelinde Filistin'in davasında olan desteği artırdı.

Daha önce yaklaşık 10 ülke Filistin'i tanıyacağını açıklarken 2 ülkeden resmi açıklama geldi.

KANADA VE AVUSTRALYA FİLİSTİN'İ TANIDI

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Filistin Devleti’ni tanıma yönünde resmi kararlarını duyurdu.

İNGİLTERE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere de Filistin’i resmen devlet olarak tanıyan ülkeler arasına girdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tarihi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Filistinliler ve İsrailliler için barış ve iki devletli bir çözüm umudunu canlandırmak üzere Birleşik Krallık, Filistin Devletini resmen tanımaktadır. Barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için çalışıyoruz.

"BARIŞÇIL BİR GELECEK"

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kanada, Filistin Devleti’ni tanıyor ve Filistin ile İsrail için barışçıl bir gelecek inşa etme yolunda ortaklığımızı sunuyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, yayımladıkları ortak bildiride, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını açıkladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Avustralya, Filistin halkının uzun süredir devam eden meşru devlet olma arzusunu tanıyor… Bugünkü karar, Avustralya’nın iki devletli çözüme olan bağlılığını yansıtıyor. Bu çözüm, İsrail ve Filistin halkları için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek yoldur.

DİĞER ÜLKELERİN DE TANIMASI BEKLENİYOR

Fransa, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino'nun da BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıması bekleniyor.