Filistin, İsrail'den yapılan saldırılarda ölenlerin sayısını açıkladı Gazze'de, İsrail'den düzenlenen hava saldırıları sonucu can kayıpları artıyor. Saldırıların bilançosunu aktaran yetkililer, ölenlerin sayısını 91'i çocuk olmak üzere 436 kişi olarak açıkladı.

AA

İsrail-Gazze hattında gerilim giderek tırmanıyor.

Hamas'ın füze saldırıları sonrası harekete geçen İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Bölgeden gelen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, şehirler adeta enkaza dönmüş durumda. Bu süreçte siviller, kadınlar ve çocuklar da saldırıların hedefi oluyor.

91'i çocuk 436 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

15 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)