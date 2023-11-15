Filistin'de birkaç saat içinde iletişim kesilecek Filistin telekomünikasyon şirketi Paltel Group, şirketin Gazze'de sunduğu iletişim hizmetinin, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle birkaç saat içinde duracağını duyurdu.

AA

Savaş bölgesi Gazze'deki durum, her geçen saatte biraz daha kritikleşiyor.

Gazze'ye iletişim ve internet hizmeti sağlayan en büyük telekomünikasyon şirketi Paltel'den yapılan yazılı açıklamada, gerekli akaryakıtın bulunamamasından ötürü Gazze'deki ana istasyonlarda çalışan tüm jeneratörlerin durduğu belirtildi.

İletişim birkaç saat içerisinde kesilecek

Temel iletişim ağının, enerji depolama kaynakları ve bataryalardan kalanlara dayandığı ve birkaç saat içinde tüm iletişim hizmetlerinin kesileceği kaydedildi.

Gazze'de faaliyet gösteren diğer iletişim şirketlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Ölü sayısı 11 bini geçti

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)