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    Filistin'de Noel kutlamaları

    Filistin'de Noel kutlamaları

    Kudüs'teki Hristiyan Araplar, Noel kutlamaları için şehrin en merkezi alanlarından birine Noel ağacı dikti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.12.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 09:42
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    Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın doğumu nedeniyle kutlanan Noel için dünyanın dört bir yanında kutlamalar başladı.

    Noel kutlamalarına ait ilginç görüntülerden biri de Filistin'den geldi.

    Kudüs Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda Arap Hristiyanlar, Noel eğlencesi düzenledi.

    ARAPÇA NOEL KUTLAMASI

    Koronavirüs nedeniyle maskeli gerçekleştiği görülen etkinlikte Noel baba kıyafetli kişilerin meydanda Arapça bir Noel şarkısıyla dans ettiği görüldü.

    Filistin'de Noel kutlamaları VİDEO

    NOEL AĞACI AYDINLATILDI

    Aynı zamanda bölgeye kurulan büyük bir Noel ağacı da, düzenlenen törenle aydınlatıldı.

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